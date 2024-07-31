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08:31, 31 июля 2024Забота о себе

Получающей удовольствие только от пьяного секса девушке дали совет

Фото: rashid / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, не умеющей получать удовольствие от секса, если она занимается им трезвой, и желающей это исправить. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, ей нравится доставлять удовольствие мужу и ощущать чувство близости, возникающее во время секса. Однако ей трудно расслабиться, когда удовольствие пытаются доставить ей. Сделать это помогает только алкоголь, однако девушка не любит употреблять спиртное. «Мой партнер хочет, чтобы мне было хорошо, а я не знаю, как расслабиться настолько, чтобы позволить ему это сделать», — пожаловалась она. В происходящем она винит свое диагностированное тревожное расстройство.

В ответ Юзвяк предположил, что тревожное расстройство может сильнее влиять на девушку, чем она думает, и предложил обсудить проблему с ее психотерапевтом. Кроме того, отметил он, можно прибегнуть к медитации и физической культуре как методам управления стрессом. «То, что вы не можете отключить свой мозг и наслаждаться физическими ощущениями, заставляет меня задуматься, не стоит ли попробовать и завязать глаза — сенсорная депривация может позволить вам сосредоточиться именно на ощущениях. Это может показаться вам слишком сложным или пугающим, но это может сработать», — заверил он.

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Кроме того, добавил специалист, автор письма может попробовать поизучать свое удовольствие трезвой, делая только то, что приятно ей — возможно, не заходя дальше объятий и поцелуев и дожидаясь, пока самой захочется большего.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, который пожаловался на отказывающуюся от орального секса жену. Эксперт отметил, что нужно попытаться обсудить с супругой возможность такого вида близости, но не принуждать к нему.

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      Александра Лисица
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