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12:30, 31 июля 2024Экономика

Россиянам объяснили опасность «грязных» юаней

Экономист Бадалов: термин «грязные» юани не связан с Россией

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Термин «грязные» юани не связан с Россией и антироссийскими санкциями. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Эксперт объяснил, что само понятие существует в Китае давно, так в КНР называют валюту, используемую в сомнительных операциях. К ним относятся деньги, полученные в результате мошенничества, кражи с кошельков, взяток или неуплаты налогов, отметил он. Китайский регулятор отслеживает переводы на всем протяжении цепочки, и деньги становятся «грязными», если хотя бы на одном этапе были обнаружены злоупотребления, добавил Бадалов.

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По словам экономиста, опасность таких средств заключается в возможной заморозке или их изъятии. Столкнуться с этим может даже конечный покупатель, никак не причастный к сомнительным операциям. Речь может идти в том числе о платежах в криптовалюте, которые разрешены в других странах, но запрещены в Китае, отметил Бадалов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на участников рынка сообщили, что китайские банки начинают негласно делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», то есть связанные с Россией. В частности, стало известно о случае, когда финансовая организация отказалась принимать юань, купленный на Мосбирже, когда та уже попала под санкции США. При этом проблему не решить покупкой валюты где-то еще, так как банкам не нравится любой российский след, рассказали эксперты.

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