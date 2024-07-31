Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 31 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о насмешках Зеленского над украинским языком

Журналист Додолев рассказал, что Зеленский смеялся над украинским языком

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раньше не знал украинский язык и насмехался над ним. Об этом сообщил журналист и писатель Евгений Додолев, передает aif.ru.

По его словам, в 2012-2013 годах он часто встречал Зеленского в телекомпании ВГТРК. Они также несколько раз обедали вместе, добавил Додолев.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на [украинской] мове (языке — прим. «Ленты.ру»), рассказывал анекдоты про рогулей (жаргонное название сельских жителей Украины — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал журналист.

Материалы по теме:
«Все корчат из себя украинцев» Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
«Все корчат из себя украинцев»Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
21 января 2020
Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Нет словВ Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
15 января 2021

Ранее Зеленский подписал закон, в соответствии с которым представители местных органов власти должны использовать украинский язык в обязательном порядке. Поправки также предусматривают ведение видеозаписи пленарных заседаний местных советов и их постоянных комиссий.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

      В ЛНР рассказали о борьбе ВС России против систем западной разведки на фронте

      Туристы пожаловались на необходимость мыться в море из-за отсутствия света в Абхазии

      Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору

      На Олимпийских играх показали российский флаг

      В России сын майора полуголым пролез в закрытый ТЦ и попал на видео

      На Украине задержали бросившего коктейль Молотова в военкомат

      Проктолог назвала наиболее опасные сидячие профессии

      ФСБ раскрыла подробности по делу осужденного в России агента СБУ Кармазина

      В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше