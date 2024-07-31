Стало известно о насмешках Зеленского над украинским языком

Журналист Додолев рассказал, что Зеленский смеялся над украинским языком

Президент Украины Владимир Зеленский раньше не знал украинский язык и насмехался над ним. Об этом сообщил журналист и писатель Евгений Додолев, передает aif.ru.

По его словам, в 2012-2013 годах он часто встречал Зеленского в телекомпании ВГТРК. Они также несколько раз обедали вместе, добавил Додолев.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на [украинской] мове (языке — прим. «Ленты.ру»), рассказывал анекдоты про рогулей (жаргонное название сельских жителей Украины — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал журналист.

Ранее Зеленский подписал закон, в соответствии с которым представители местных органов власти должны использовать украинский язык в обязательном порядке. Поправки также предусматривают ведение видеозаписи пленарных заседаний местных советов и их постоянных комиссий.