Трамп призвал евреев-демократов обследовать свои головы

Трамп призвал голосующих за демократов евреев обследовать свои головы

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп призвал американских евреев, голосующих за Демократическую партию, обследовать свои головы. Об этом сообщает Politico.

«Любому еврею, который голосовал за [вице-президента Камалу Харрис] или [президента Джо Байдена] (...), следует обследовать голову», — заявил Трамп.

Бывший президент также назвал «абсолютными дураками» американцев еврейского происхождения, которые голосуют за демократов. Это, по словам Трампа, касается в том числе и тех евреев, которые не являются сторонниками Израиля.

В марте бывший американский лидер также заявил, что евреи, голосующие за демократов, «ненавидят Израиль и свою религию» и их поведение является кощунственным.