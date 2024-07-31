Условия ипотеки для айтишников поменяли. Кто теперь не сможет взять кредит по низкой ставке?

Новые условия IT-ипотеки начнут действовать с 1 августа 2024 года

Российские власти приняли решение продлить льготную программу IT-ипотеки до 2030 года, однако теперь ее условия поменяются. Они вступают в силу уже с августа. Кроме того, принято решение дополнительно профинансировать ее на 23 миллиарда рублей.

Программу IT-ипотеки продлили до 2030 года

С 1 августа льготная программа IT-ипотеки в России станет работать на новых условиях. Во-первых, вырастут ставки по кредитам. Теперь они будут составлять не пять, а шесть процентов годовых, срок кредита — до 30 лет. Во-вторых, максимальная сумма кредита станет единой для всех регионов — девять миллионов рублей. В-третьих, поменяются требования по зарплате IT-специалистов.

6% составит предельная ставка по льготной IT-ипотеке с 1 августа 2024 года

Теперь, чтобы получить такой кредит, доход айтишника должен составлять от 150 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в Московской и Ленинградской областях, а также в городах миллионниках. Для жителей иных городов и населенных пунктов установлен минимум по зарплате в 90 тысяч рублей в месяц.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Такие требования касаются заемщиков от 36 лет и старше. Если ипотеку оформляет специалист до 35 лет включительно, то требование по минимальной зарплате не применяется.

Купить жилье по программе IT-ипотеки смогут жители регионов

На Москву и Санкт-Петербург данная программа больше распространяться не будет. «Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны», — пояснил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, с учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов.

Москва и Санкт-Петербург исключены из льготной программы IT-ипотеки

Всего до конца года на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тысяч ипотек. Деньги можно потратить как на покупку жилья на первичном рынке, так на строительство собственного дома. Оформить заем могут сотрудники в возрасте до 50 лет. Кроме того, они должны работать в аккредитованных IT-компаниях.

При этом если специалист уволится, льготная ставка в шесть процентов сохранится только в течение полугода. Если заемщик за это время не устроится в другую аккредитованную IT-компанию, то к действующей на момент оформления кредита ключевой ставке ЦБ прибавятся 2,5 процентных пункта. Если, например, ипотека была оформлена в начале 2023 года, то надбавочный коэффициент применят к действовавшей тогда ключевой ставке — к 7,5 процентам, а не к текущим 16.

Кроме того, нельзя рефинансировать действующую ипотеку с помощью программы для IT-специалистов. Однако можно использовать материнский капитал для первоначального взноса (сейчас он составляет 20 процентов от стоимости жилья). В этом случае детям нужно будет выделить долю собственности в квартире.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сейчас почти все крупные банки в стране предоставляют IT-ипотеку, однако многие кредитные организации временно приостановили выдачу таких кредитов. «В некоторых банках лимиты исчерпаны, они принимают заявки на кредитование по данной программе, но не выдают саму ипотеку. Рынок ждет выделения и распределения новых лимитов, чтобы возобновить выдачу льготной IT-ипотеки», — объяснила руководитель отдела ипотеки компании «Бест-Новострой» Надежда Стаднюк.

IT-ипотека была запущена в 2022 году. За все время действия программы IT-специалистам выдали более 75 тысяч ипотечных кредитов суммарно на 700 миллиардов рублей.