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00:55, 31 июля 2024Интернет и СМИ

В Британии предупредили о кризисе с истребителями F-35

Telegraph: истребители F-35 не смогут участвовать в боях до 2025 года

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года в связи с проблемами с программным обеспечением. О кризисе с самолетами предупредил журналист Дэвид Экс в материале для британской газеты The Telegraph.

Он указал, что F-35 с первоначально установленными процессорами и программным обеспечением не обладают рядом возможностей, которые были обещаны при разработке.

«Датчики работали с меньшим охватом, а сам самолет не был совместим со всеми новейшими боеприпасами», — отмечается в материале. По словам журналиста, истребители будут готовы к применению лишь после обновления программного обеспечения.

«Полная боеготовность обещается лишь с обновлением Technology Refresh 3 (TR -3), которое по мере готовности будет установлено на новых самолетах и за дополнительную плату — на старых», — рассказал Экс, добавив, что F-35 не будут готовы к использованию как минимум до 2025 года.

Ранее стало известно, что истребитель четвертого поколения Boeing F-15EX Eagle II, который считается самым вооруженным американским истребителем, может получить нового члена экипажа для управления дронами. Летчик-испытатель Boeing Мэтт Гиз сообщил, что повышение сложности современных миссий может привести к расширению круга задач второго пилота.

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      Маргарита Пименова
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