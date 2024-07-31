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07:53, 31 июля 2024Россия

В Госдуме решили расширить перечень оснований для прекращения гражданства

В ГД предложили лишать полученного гражданства за непостановку на воинский учет

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект, который предлагает лишать приобретенного гражданства за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет. Документ опубликован в думской базе данных.

Проект закона внесли все думские фракции во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Документ, расширяющий перечень оснований для прекращения гражданства, как полагают авторы инициативы, будет способствовать исполнению «новыми гражданами» России конституционной обязанности по защите Отечества.

Согласно действующему законодательству, мужчины призывного возраста с гражданством России обязаны встать на воинский учет. Однако распространяется информация, согласно которой иностранцы, вступив в гражданство, уклоняются от воинской обязанности, отмечают авторы идеи. Они указали, что получение гражданства — сознательный шаг, который должен исходить из осознания человеком ценностей той страны, чьим гражданином он становится. Так, перед вступлением в гражданство иностранцы приносят присягу, в которой обязуются уважать и соблюдать законы, принятые в России.

Ранее в Госдуме предложили подготовить инициативу, согласно которой условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет — процедуру предлагают проводить одновременно с получением паспорта гражданина России. Для мигрантов может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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