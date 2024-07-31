В МИД оценили перспективы переговоров с Украиной

В МИД заявили, что на Украине и Западе нет политической воли к миру

На Украине и на Западе нет политической воли к миру. Перспективы переговоров с Киевом оценил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, передает ТАСС.

«Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру», — сказал он.

По его словам, западная сторона и Киев мыслят категориями войны. Настасьин отметил, что они боятся поражения Украины, так как это будет означать конец основанного на правилах миропорядка.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на условиях, основанных на международном праве. По его мнению, концепцией переговорного процесса должны стать территориальная целостность и суверенитет страны.