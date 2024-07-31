В Москве объяснили высокие результаты выпускников предпрофессиональных классов на ЕГЭ

Ракова: четверть стобалльников Москвы — ученики предпрофессиональных классов

Более 35 процентов учащихся предпрофессиональных классов Москвы набрали свыше 220 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по трем предметам. Этих результатов достаточно для поступления в выбранные выпускниками вузы, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, ученики предпрофессиональных классов составили около четверти всех стобалльников Москвы, добавила вице-мэр. По ее словам, многие из них получили высшие результаты сразу по нескольким предметам. «Предпрофессиональные классы помогают ребятам не только осознанно выбрать профессию, но и получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в университет своей мечты. Их результаты выше средних не только по Москве, но и другим городам России», — сообщила Ракова.

Помимо этого, университеты добавляют дополнительные баллы ученикам предпрофессиональных классов, занявшим призовые места на научно-практических конференциях, а также на конкурсе межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». «В результате выпускники становятся успешными студентами лучших вузов страны, а после — востребованными специалистами», — заключила Ракова.

Согласно статистике, в 2024 году выпускники предпрофессиональных классов получили за один экзамен на девять баллов больше, чем остальные школьники. Лучшие результаты зафиксировали у учеников ИТ-классов, которые сдали ЕГЭ по информатике почти на 16 баллов выше, чем в среднем по стране, а госэкзамены по биологии и химии — на 13 и 14 баллов соответственно. Успехи также продемонстрировали учащиеся медиаклассов, почти на 13 баллов опередившие сверстников в ЕГЭ по литературе, и школьники из классов предпринимательской направленности, сдавшие обществознание более чем на 10 баллов выше среднего показателя.

Ученики предпрофессиональных классов более углубленно изучают профильные предметы, на которые отводится до семи и более часов в неделю. Полученные знания подростки закрепляют на спецкурсах, где на практике применяют теорию и осваивают прикладные важные для выбранной профессии прикладные навыки. Помимо этого, в учебные планы таких классов входит масштабная профориентационная программа, которая реализуется школам, колледжами и вузами совместно с будущими работодателями выпускников.