Вышедший на пенсию инженер из Москвы выиграл в лотерею 170 миллионов рублей

«Столото»: инженер на пенсии из Москвы выиграл в лотерею около 170 млн рублей

В России появился лотерейный мультимиллионер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. решил поучаствовать в лотерее «Спортлото «4 из 20». Для получения суперприза в этой игре нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Чтобы повысить вероятность победы, Сергей купил многотиражный билет за 1250 рублей. План мужчины сработал, и он выиграл почти 170 миллионов рублей (169 966 702 рубля). В течение 180 дней он получит призовые деньги за вычетом налога в размере 25,4 миллиона рублей.

Сергей воспользовался своим правом на анонимность и отказался от публичности. Известно, что мужчина уже вышел на пенсию. Лето он проводит на даче с супругой, где занимается огородом и жарит шашлыки. Согласно «Столото», Сергей планирует потратить одну часть выигрыша на покупку автомобиля, а другую — разделить между близкими.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото». Он стал обладателем суммы в 607 032 698 рублей.