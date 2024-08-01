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08:52, 1 августа 2024Силовые структуры

Бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сухова арестовали

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова. Об этом сообщает РБК.

Сухов проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Дело в отношении него возбудили в конце июля.

По данным издания, по этому делу проходят еще несколько сотрудников частных фирм, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках государственного контракта. По предварительной информации, ущерб от их действий достиг 200 миллионов рублей.

Компания входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны. Она занимается строительством многоэтажных домов и микрорайонов для военных, а также реконструкцией исторических объектов.

Ранее МВД России задержало главу АО «Военторг» и бенифициара подконтрольных организаций за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

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