Бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сухова арестовали

Суд арестовал бывшего начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова. Об этом сообщает РБК.

Сухов проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Дело в отношении него возбудили в конце июля.

По данным издания, по этому делу проходят еще несколько сотрудников частных фирм, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках государственного контракта. По предварительной информации, ущерб от их действий достиг 200 миллионов рублей.

Компания входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны. Она занимается строительством многоэтажных домов и микрорайонов для военных, а также реконструкцией исторических объектов.

Ранее МВД России задержало главу АО «Военторг» и бенифициара подконтрольных организаций за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов.