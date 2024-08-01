Гражданин Дании подал иск к Минобороны России за отправку в зону СВО

Датский музыкант подал иск к МО России за его отправку в зону СВО

Гражданин Дании, заключивший контракт с Минобороны (МО) России, подал иск против военного ведомства за его отправку в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Романа Петрова.

По словам Петрова, его 33-летний подзащитный приехал в Россию летом 2023 года из-за несогласия с ценностями Европы и «ухудшения политического климата». Здесь он получил вид на жительство (ВНЖ) до 19 октября, а по окончании срока его действия обратился в компетентные органы за продлением. Процесс затянулся, и тогда мужчина решил заключить контракт с МО, чтобы получить российское гражданство и остаться в стране.

В январе 2024 года датчанину сообщили о продлении ВНЖ, но в этот момент он уже находился на фронте. По словам его адвоката, подзащитный не понимал до конца, какой документ подписывает, и просто хотел остаться в России на законных основаниях. Петров пообещал довести дело до Международного суда по правам человека.