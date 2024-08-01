Росстат: число посетивших Россию иностранных туристов выросло на 42 процента

Иностранцы массово устремились в Россию, число посетивших страну зарубежных туристов по итогам первого полугодия 2024 года выросло на 42,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, с января по июнь текущего года услугами отелей воспользовались 1,8 миллиона иностранцев. «Мы наблюдаем последовательную динамику роста турпотоков из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявила директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова.

Более того, по ее словам, в России ведется большая работа по позиционированию единого бренда Discover Russia и запуску прямых чартерных рейсов.

Ранее сообщалось, что российские туристы резко заинтересовались поездками в Китай. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ) азиатская страна оказалась в числе самых быстрорастущих направлений летом 2024 года.

