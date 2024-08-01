Итальянский архитектор стал старшим вице-президентом Сбербанка

Архитектор Ланфранко Чирилло назначен старшим вице-президентом Сбербанка

Итальянский архитектор Ланфранко Чирилло назначен старшим вице-президентом Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Топ-менеджер будет руководить блоком «Строительство», созданным банком для управления всем строительными проектами Сбера. При этом куратором блока стал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, у Чирилло огромный опыт строительства и отличное чувство стиля. Глава банка выразил уверенность, что приход Ланфранко позволит Сберу «построить еще больше качественных, современных и прекрасных объектов, значимых для всей России».

Чирилло — выпускник венецианского университета Ка-Фоскари. Архитектор работает в России более 30 лет и имеет гражданство РФ.

Ранее первый заместитель председателя Сбера Кирилл Царев рассказал, что за месяц работы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сотрудники банка обслужили более 37 тысяч человек и провели почти 60 тысяч операций. Наиболее востребованные услуги в новых регионах — оформление дебетовых карт и установка мобильного приложения «СберБанк Онлайн».