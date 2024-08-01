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00:08, 1 августа 2024Мир

Избранный президент Индонезии поделился фотографиями из Москвы

Избранный президент Индонезии Субианто поделился фото московских храмов и Кремля

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Избранный президент Индонезии и министр обороны Прабово Субианто поделился фотографиями из Москвы. На кадрах, размещенных в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), запечатлены Храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и Кремль.

«Тысячи друзей слишком мало, одного врага слишком много. Индонезия придерживается свободной и активной политики, поддерживая суверенитет и мир во всем мире», — подписали снимки в медиацентре индонезийского лидера.

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      Александра Синицына
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