Избранный президент Индонезии Субианто поделился фото московских храмов и Кремля

Избранный президент Индонезии и министр обороны Прабово Субианто поделился фотографиями из Москвы. На кадрах, размещенных в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), запечатлены Храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и Кремль.

«Тысячи друзей слишком мало, одного врага слишком много. Индонезия придерживается свободной и активной политики, поддерживая суверенитет и мир во всем мире», — подписали снимки в медиацентре индонезийского лидера.