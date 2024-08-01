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13:22, 1 августа 2024Забота о себе

Названы признаки сигнализирующей об опасных болезнях сыпи

Педиатр Ману: ярко-красная сыпь на лице и за ушами может быть симптомом кори

 Фото: Shevtsova Yuliya / Shutterstock / Fotodom

Сыпь, которая появляется у ребенка, может сигнализировать о различных опасных заболеваниях, предупредила педиатр Европейского медицинского центра (EMC) Аскария Ману. Ее признаки врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

Ману объяснила, что сыпь может быть одним из симптомов кори. В этом случае она выглядит как ярко-красные пятна, которые иногда сливаются и приподнимаются над поверхностью кожи. «Обычно эти пятна не вызывают зуд. Сыпь чаще всего начинается на лице и за ушами, а затем распространяется на остальные части тела. Сыпь меняется со временем, на коже может оставаться пигментация после высыпаний», — отметила врач. Она добавила, что при кори сыпь появляется через четыре дня после первых симптомов.

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Еще одна опасная болезнь, сопровождающаяся сыпью, — энтеровирусный везикулярный стоматит, добавила Ману. Это вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем от больного человека. В основном это происходит в игровых группах и в детском саду. Другими симптомами энтеровирусного везикулярного стоматита врач назвала боль в горле, высокую температуру и отказ ребенка от еды.

Через несколько дней наступает вторая стадия заболевания, появляются новые симптомы: язвы во рту, которые могут быть довольно болезненными, на руках и ногах, включая ладони и стопы, а также на ягодицах и в области паха появляются красноватые пятна. Сыпь не зудит и проходит примерно через 10 дней. Также иногда заболевание могут сопровождать боли в животе, разжижение стула и рвота

Аскария Мануврач-педиатр

Также, по словам педиатра, если у ребенка три дня держится высокая температура, которая затем быстро спадает и больше не поднимается, а на голове и туловище появляется бледно-красная пятнистая сыпь неправильной формы, это может говорить о розеоле.

Кроме того, сыпь возникает при ветряной оспе. Ману отметила, что симптомы инфекции обычно слабо проявляются у детей, но могут представлять угрозу для жизни младенцев, детей младшего возраста и взрослых, а также людей с ослабленной иммунной системой. «Один из наиболее распространенных симптомов болезни — зудящая красная сыпь, которая прогрессирует до образования крошечных пузырьков, заполненных жидкостью, на туловище, лице, волосистой части головы, во рту, под мышками, на предплечьях и ногах, а также, возможно, на слизистых глаз и половых органов», — рассказала врач.

Доктор уточнил, что при ветряной оспе все высыпания в течение времени меняются по схеме «пятно — бугорок — пузырек — корочка». Однако для этого процесса очень характерен так называемый «полиморфизм»: на коже отмечаются высыпания на разных стадиях развития.

Ранее врач-педиатр Кристина Мулюкова развеяла опасные мифы о ветрянке. В частности, она заверила, что детей не нужно специально заражать ветрянкой, чтобы они перенесли ее в раннем возрасте.

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      Наталья Обрядина
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