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16:39, 1 августа 2024Мир

Опубликованы кадры обмена заключенными между Россией и США

NTV: опубликованы кадры обмена заключенными между Россией и США

Кадр: NTV / YouTube

Между США и Россией в Анкаре осуществился обмен заключенными. Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале турецкого телеканала NTV.

Дополнительно сообщается, что было доставлено 26 человек с обеих сторон. Данный факт делает этот обмен заключенными крупнейшим в истории российско-американских отношений.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что в масштабном обмене заключенных между Россией и странами Запада фигурирует 24 человека. В частности, уточнялось, что не менее 12 политических заключенных, содержащихся в России, будут освобождены и направлены в Германию. Однако данная информация была опровергнута и позже телеканал удалил сведения о том, что обменяют 24 человека.

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      Максим Габриелян
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