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14:19, 1 августа 2024Мир

Подозреваемый в участии в обмене самолет США вылетел в Анкару

Flightradar24: американский частный борт Dassault Falcon 7X летит в Анкару

Фото: N509FZ / Wikimedia

Американский частный борт Dassault Falcon 7X компании Solarus Aviation вылетел из Осло и летит в Анкару на фоне слухов о возможном участии в обмене заключенными. Об этом стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

На момент 14:10 (по мск) борт пролетает северо-восточнее города Кракова и приближается к границе со Словакией. Как отмечает Telegram-канал Brief, самолет прибыл 30 июля в Норвегию, вылетев из США. Там он три дня находился в Бостоне, где содержится в заключении бизнесмен из России Владислав Клюшин.

Предполагается, что самолет может участвовать в гипотетическом обмене, так как параллельно в Анкару направляется Ту-204 летного отряда «Россия».

31 июля Словения объявила о депортации двух обвиненных в шпионаже граждан России, в связи с этим словенские журналисты начали говорить о возможности более масштабного обмена заключенными. В СМИ и ранее распространялась информация о готовящемся обмене между США и Россией, но словенский телеканал N1 напрямую указал, что он состоится и в нем также могут принять участие Белоруссия и Германия. Информацию об обмене косвенно подтверждает исчезновение данных нескольких россиян из американской тюремной базы и потеря связи адвокатов с рядом российских заключенных.

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      Максим Габриелян
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