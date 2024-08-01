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01:18, 1 августа 2024Мир

Положение осужденных в США россиян раскрыли

РИА Новости: россияне, пропавшие из баз данных тюрем США, остаются под стражей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне, чьи имена пропали из баз данных тюрем в США, продолжают оставаться под стражей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Другие подробности собеседник агентства не привел.

31 июля Словения объявила о депортации двух обвиненных в шпионаже граждан РФ, в связи с этим словенские журналисты начали говорить о возможности более масштабного обмена заключенными. В СМИ и ранее распространялась информация о готовящемся обмене между США и Россией, но словенский телеканал N1 напрямую указал, что он состоится и в нем также могут принять участие Белоруссия и Германия.

На фоне этих сообщений из баз данных американских тюрем исчезли имена ряда осужденных граждан России.

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      Евгений Силаев
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