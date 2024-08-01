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03:30, 1 августа 2024Из жизни

Пожарный организовал голую фотосессию для тюремщицы в своей части

В США капитана пожарной охраны понизили в звании из-за голой фотосессии в части

Фото: Mathieu Lewis-Rolland / Reuters

В США капитана пожарной охраны города Одесса, штат Техас, понизили в звании за организацию голой фотосессии в здании пожарной части. Об этом сообщает San Angelo LIVE!

В ноябре 2023 года некая женщина, которая является сотрудницей тюрьмы, обратилась к капитану Орландо Риосу с просьбой устроить в его пожарной части эротическую фотосессию с собой в роли модели. Тюремщица хотела использовать для снимков пожарную машину и куртку одного из огнеборцев.

Риос разрешил с условием, что на фото не будет понятно, что съемка проходила в его части. Однако опубликованные снимки были опознаны начальством капитана. На одном из них женщина предстала топлес в куртке пожарного, на другой — лежала полностью обнаженной на пожарной машине.

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В середине июля начальник части распорядился понизить Риоса с капитана до лейтенанта, а также отправить в неоплачиваемый отпуск на 10 дней. В указе отмечается, что за 19 лет службы Риос не имел ни одного взыскания и всегда отлично справлялся с работой, часто превосходя ожидания начальства.

В октябре 2023 года в Австралии выпустили календарь с обнаженными пожарными и коалами. Участие в фотосессии приняли 25 пожарных из авиации, армии и городских служб Австралии.

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      Никита Савин
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