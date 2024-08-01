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00:41, 1 августа 2024Мир

Представительство России при ООН осудило убийство главы политбюро ХАМАС

Полянский: Россия осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Хании
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, его слова приводит ТАСС.

«Эта провокационная атака была совершена в тот момент, когда лидер ХАМАС находился в Иране по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана», — сказал Полянский.

Он добавил, что эта атака может эскалировать и без того напряженную обстановку в регионе, а ответственные за удар должны были это осознавать.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Другие подробности этого решения не разглашались.

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      Евгений Силаев
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