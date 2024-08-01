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13:57, 1 августа 2024Ценности

Россиянкам назвали модную одежду на осень

Стилист Ольга Гарина: пончо и длинные перчатки будут модными осенью 2024 года

Фото: Donell Woodson / Getty Images

Стилистка Ольга Гарина перечислила россиянкам модную одежду на осень 2024 года. Ее комментарий публикует 76.ru.

В первую очередь она внесла в список длинные кардиганы объемной вязки и пончо различных расцветок. Кроме того, в грядущем сезоне актуальны будут наряды из экокожи и экомеха и изделия с бахромой или вырезами. «Но не сексуальные или вызывающие [вырезы], а достаточно деликатные, которые придают изюминку», — пояснила собеседница издания.

В то же время эксперт порекомендовала обратить внимание на оверсайз-одежду с широкими плечами, бомберы, юбки длины миди и макси и приталенные предметы гардероба. При этом она назвала главным аксессуаром длинные перчатки, а также включила в перечень галстуки и банты.

В июле стилистка Селена Сафарова раскрыла россиянкам способы носить прозрачную одежду.

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      Алина Гостева
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