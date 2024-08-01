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11:59, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о проникновении украинских активистов на завод «Ростеха» оказалось фейком

Сообщение о проникновении активистов Атеш на завод «Ростеха» оказалось фейком

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Радикальная группировка с Украины «Атеш» (признана в России террористической) пишет в Telegram, что активисты движения пробрались на территорию предприятия «Ростеха» в Ярославской области и готовы опубликовать сверхсекретные сведения о заводе, когда будет необходимость. Однако эта информация оказалась фейком.

В качестве доказательств того, что «Атеш» пробрался на предприятие «Ростеха», приводятся фото якобы с территории завода, карта и координаты. При этом данную информацию можно найти в интернете.

Telegram-канал «АТЕШ» регулярно публикует недостоверную информацию. Так, в июне он сообщил об эвакуации семей российских военных из Крыма, но это оказалось фейком.

В октябре 2023 года авторы канала написали, что Россия якобы возводит фортификационные сооружения на набережной Евпатории, готовясь к возможной высадке Вооруженных сил Украины с моря. Эти сведения тоже не нашли подтверждения в других источниках информации.

Ранее хакеры группы «Берегини» сообщали, кто стоит за раскруткой «Атеш», — это сотрудница 72-го центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ Валерия Салогуб. Задача их мероприятий — наращивание протестного потенциала в России посредством информационных войн. Для этого они активно используют группы в социальных сетях и мессенджерах.

Информация о том, что активисты движения «Атеш» проникли на предприятие Ростеха в Ярославской области, распространилась только в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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