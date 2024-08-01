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12:58, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщения о дефиците инсулина на подконтрольных России территориях не подтвердились

Данные о нехватке инсулина на подконтрольных РФ территориях не подтвердились

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Распространившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о дефиците инсулина на подконтрольных России территориях оказались недостоверными.

На разошедшемся в сети видео полиция в Волчанской общине, расположенной в Харьковской области в 30-километровой зоне от границы с Россией, просит жительниц эвакуироваться. 17-летняя дочь хочет уехать, но мать намерена остаться и напоминает девушке о том, что у той сахарный диабет. Отмечается, что в Харькове, в отличие от подконтрольных России территорий, инсулин точно найдется.

В России нет проблем с инсулином, эту информацию пытаются использовать, чтобы убедить жителей Волчанского района эвакуироваться вглубь Украины. К примеру, в соседней с Волчанским районом Белгородской области в аптеках не наблюдается нехватки инсулина, информацию о его наличии можно найти в открытых источниках на сайтах аптек. Таким образом, инсулин легко можно будет поставить больным диабетом из Волчанского района.

Как пояснили в пресс-службе Росздравнадзора, в России зарегистрировано шесть препаратов инсулина аспарт — «Ринфаст», «Ринфаст ник», «Росинсулин аспарт р», «Фиасп», «Новорапид пенфилл», «Новорапид флекс пен». «Последний ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов с МНН "Фиасп" и "Новорапид флекс пен" был осуществлен в феврале 2024 года», — отметили в ведомстве. Минздрав уточнил, что производители не уведомляли о приостановке поставок. В свою очередь, в Минпромторге заявили, что препарат «Фиасп» регулярно поставляется на российский рынок. Там также отметили наличие в России аналогов с веществом инсулин аспарт. В министерстве подчеркнули, что отечественные производители имеют достаточные производственные мощности для обеспечения годовой потребности системы здравоохранения РФ. Например, компания «Герофарм» может выпускать более миллиона упаковок препарата «Ринфаст ник» в год.

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Ранее уже распространялся фейк о нехватке инсулина в Мариуполе. Сообщалось, что в городе не менее тысячи человек больны сахарным диабетом, и их жизни находятся под угрозой. Тогда Минздрав Донецкой народной республики (ДНР) опроверг эту информацию и заявил, что препараты для лечения инсулинозависимых пациентов в Мариуполе поступают на регулярной основе.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев между тем указывал, что в России нет предпосылок к дефициту инсулина. «Если даже происходят плановые остановки каких-то линий для их санитарной обработки, то всегда есть замены, во-первых. Второе — достаточные запасы на складах. Поэтому мы никаких рисков не видим», — заверил он.

Сообщения о дефиците инсулина на подконтрольных РФ территориях не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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