Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 1 августа 2024Россия

В Кремле порассуждали об уничтожении самолетов F-16 на Украине

Песков заявил, что поставки F-16 на Украину не повлияют значимо на ход СВО

Фото: Artorn Pookasook / Staff

Поставки самолетов F-16 на Украину не повлияют значимо на ход специальной военной операции (СВО), Россия будет их уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, эти самолеты на станут «волшебной таблеткой» и панацеей для украинских войск. Он также добавил, что Москва пока не видела официальных заявлений о поставках F-16 на Украину.

«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», — заключил представитель Кремля.

Ранее российская компания «ФОРЭС» заявила, что российский военнослужащий, первый сбивший американский истребитель F-16, получит 15 миллионов рублей. Размер последующих выплат не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили влияние поставок ВСУ F-16 на ход СВО

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Опубликован список пострадавших при обрушении подъездов многоэтажки в Нижнем Тагиле

      В США раскрыли связанное с поставкой F-16 Украине ограничение

      Фанаты восхитились внешностью 59-летней звезды «Секса в большом городе» на фото папарацци

      В России анонсировали решение по цифровой платежной платформе БРИКС

      Число пострадавших при обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле снова выросло

      Одетые в газовиков мужчины ударили по трубе незадолго до взрыва в Нижнем Тагиле

      Названо место презентации нового «Москвича»

      Разработаны отпугивающие комаров бактерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше