В Кремле порассуждали об уничтожении самолетов F-16 на Украине

Песков заявил, что поставки F-16 на Украину не повлияют значимо на ход СВО

Поставки самолетов F-16 на Украину не повлияют значимо на ход специальной военной операции (СВО), Россия будет их уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, эти самолеты на станут «волшебной таблеткой» и панацеей для украинских войск. Он также добавил, что Москва пока не видела официальных заявлений о поставках F-16 на Украину.

«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», — заключил представитель Кремля.

Ранее российская компания «ФОРЭС» заявила, что российский военнослужащий, первый сбивший американский истребитель F-16, получит 15 миллионов рублей. Размер последующих выплат не уточняется.