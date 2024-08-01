Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 1 августа 2024Россия

В Кремле рассказали о звонках Путина командирам из зоны СВО

Песков: звонки Путина командирам из зоны СВО имеют прикладной характер
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин совершает звонки простым командирам из зоны специальной военной операции не для «картинки на камеру» — разговоры военных с российским лидером имеют прикладной характер. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Как рассказали в Кремле, глава государства контактирует с военными по нескольку часов в день, так как болеет душой за ход специальной военной операции.

«С началом СВО в его [Владимира Путина] ежедневном рабочем графике появились непосредственные, предметные, исчерпывающие по содержанию контакты с военными (...). Эту работу вы не увидите каждый день на камеру, но это по много часов в день в каждый день недели», — рассказал пресс-секретарь Путина о разговорах главы государства с военными.

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024

Песков добавил, что звонки Путина командирами и рядовым военнослужащим — частое явление, и звонки проходят не под камеры, так как каждый разговор — момент, когда президент может получить информацию о ситуации на конкретных участках СВО и незамедлительно принять меры.

Об одном из разговоров российского лидера с участниками СВО стало известно в июне 2023 года. О звонке рассказал военнослужащий Юрий Жуланов, который выводил раненых товарищей из-под обстрела.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили масштабный обмен заключенными с Западом

      Глюкоза обратилась к поклонникам после скандала в Красноярске

      Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену

      Полиция нашла наркотики у женщины с сумкой с надписью «для наркотиков»

      В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-РВ»

      В США раскрыли, где будут базироваться украинские F-16. Они могут быть крайне уязвимы при одном условии

      Лавров обсудил убийство лидера ХАМАС

      Пассажиры самолета набросились друг на друга в очереди в аэропорту и попали на видео

      Названы три страшных последствия постоянного недосыпа

      Стало известно о находящейся под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома школьнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше