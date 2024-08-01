В Кремле рассказали о звонках Путина командирам из зоны СВО

Песков: звонки Путина командирам из зоны СВО имеют прикладной характер

Президент России Владимир Путин совершает звонки простым командирам из зоны специальной военной операции не для «картинки на камеру» — разговоры военных с российским лидером имеют прикладной характер. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Как рассказали в Кремле, глава государства контактирует с военными по нескольку часов в день, так как болеет душой за ход специальной военной операции.

«С началом СВО в его [Владимира Путина] ежедневном рабочем графике появились непосредственные, предметные, исчерпывающие по содержанию контакты с военными (...). Эту работу вы не увидите каждый день на камеру, но это по много часов в день в каждый день недели», — рассказал пресс-секретарь Путина о разговорах главы государства с военными.

Песков добавил, что звонки Путина командирами и рядовым военнослужащим — частое явление, и звонки проходят не под камеры, так как каждый разговор — момент, когда президент может получить информацию о ситуации на конкретных участках СВО и незамедлительно принять меры.

Об одном из разговоров российского лидера с участниками СВО стало известно в июне 2023 года. О звонке рассказал военнослужащий Юрий Жуланов, который выводил раненых товарищей из-под обстрела.