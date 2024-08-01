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19:21, 1 августа 2024Мир

В России раскрыли планы обсудить в ООН поставки истребителей F-16 ВСУ

Полянский: Россия планирует обсудить в ООН поставки истребителей F-16

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Москва планирует обсудить в ООН поставки американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

«Я думаю, что да, мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что здесь информация поступает и уточняется каждый день, и к нему надо тоже хорошо подготовиться», — рассказал дипломат.

Полянский также добавил, что российская сторона всегда отвечает на запросы о заседаниях по Украине со стороны Запада. Однако он подчеркнул, что не стоит ожидать иллюзий от подобных встреч.

Ранее стало известно, что ВСУ получили от стран Запада первую партию истребителей F-16 Fighting Falcon производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Как пишет газета The Telegraph, военнослужащие ВСУ уже совершили первые боевые вылеты на F-16 Fighting Falcon. Указывается, что самолеты использовались в качестве средств противовоздушной обороны.

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