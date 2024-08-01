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15:29, 1 августа 2024Интернет и СМИ

В ЦДУМ России опровергли наличие письма о притеснениях мусульман «русскими общинами»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В соцсетях и Telegram-каналах стало распространяться утверждение о том, что верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин направил руководителям ряда регионов письмо о якобы притеснениях мусульман. Официальный сайт ЦДУМ опроверг эту информацию.

Обращение, которое выглядит как официальный документ, адресовано главам российских регионов, где распространен ислам — руководителю Дагестана Сергею Меликову, главе Чечни Рамзану Кадырову, главе Татарстана Рустаму Минниханову и не только.

В письме от имени председателя ЦДУМ утверждается, что многие мусульманские общины в России сталкиваются с нетерпимостью, которую подстрекают представители «русских общин». Талгат Сафа Таджуддин якобы призвал глав республик включиться в борьбу против подобных проявлений национализма. «В противном же случае мусульманские общины будут вынуждены прибегать к более радикальным методам самообороны», — утверждается в обращении.

Якобы официальное обращение содержит орфографические ошибки: например, глава Татарстана Рустам Минниханов в нем назван «Миннинхановым». В нем присутствуют и пунктуационные ошибки: в частности, слова «призываю вас» обособлены запятыми с двух сторон; запятая также поставлена после слов «прошу вас» перед глаголом. Все вышеприведенное указывает на то, что обращение является подделкой.

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ЦДУМ России выпустило на своем сайте заявление, в котором сообщило, что распространяемый документ является фейком. «Это фейковое обращение является очередной подделкой и провокацией. Все изложенное в нем не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами ислама», — говорится в публикации.

Ранее верховный муфтий России уже становился героем фейков: к примеру, в сети распространялись ложные утверждения от его имени о призывах создать в России шариатский суд.

Информацию о том, что Талгат Сафа Таджуддин якобы призвал бороться с русским национализмом, распространяли преимущественно пользователи соцсетей и Telegram-каналы (1, 2, 3). При этом некоторые из них впоследствии указали, что обращение может быть фейком. В СМИ информация не получила освещения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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