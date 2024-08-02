39-летняя экс-солистка «Серебра» показала фигуру в мокром бикини

39-летняя российская певица Ольга Серябкина показала фигуру в мокром бикини

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в мокром купальнике. Соответствующие публикации появились в сторис в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица предстала перед камерой в полный рост во время отдыха на газоне у дома. Так, она позировала в фиолетовом бикини, которое состояло из топа без косточек и трусов с заниженной талией.

«Август, у меня на тебя планы», — подписала кадр артистка, добавив эмодзи в виде сердца.

В июле экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась топлес для американского бренда MSCHF.