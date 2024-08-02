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19:24, 2 августа 2024Бывший СССР

Арестович опроверг официальные цифры потока уклонистов с Украины

Арестович: официальные цифры потока уклонистов с Украины занижены в 30 раз

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Официальные цифры потока уклонистов через границу с Украины занижены в 30 раз. Такое заявление сделал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своем Youtube-канале.

«Если бы я вам сказал сейчас, какое количество человек каждый день пытается сбежать из Украины, вы бы ахнули. Госпогранслужба признала 100 человек в день, депутат признал 200. Но эта цифра приблизительно в 30 раз больше», — отметил экс-советник.

По его словам, количество незаконно пересекающих границу каждый день равняется пяти бригадам, и у многих получается покинуть территорию Украины.

Ранее Арестович обратил внимание на сенсационный разворот в словах и политике президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский и другие представители киевской власти делают заявления о готовности проводить переговоры об окончании боевых действий до конца года, что является, по мнению бывшего советника, «разворотом на 180 градусов».

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      Валентин Карант
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