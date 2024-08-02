Армения заявила о консультациях от США для реформы вооруженных сил

Армения получает от США консультационную помощь для реформы вооруженных сил

Армения получает от США и других стран консультационную помощь в рамках реформ вооруженных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики, передает «Арменпресс».

«В рамках реформирования Вооруженных сил Армении Министерство обороны Армении получало и получает консультативную поддержку со стороны США и других международных партнеров, которая может носить краткосрочный или долгосрочный характер», — сообщил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что США решили помочь Армении «отказаться» от России. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что значительная часть армян хочет дистанцироваться от россиян из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

До этого Армения обратилась к США за советом по Азербайджану. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился со старшим советником США по вопросам Кавказских переговоров Луи Боно.