Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:15, 2 августа 2024Бывший СССР

Армения заявила о консультациях от США для реформы вооруженных сил

Армения получает от США консультационную помощь для реформы вооруженных сил

Фото: Armenian Defence Ministry / Reuters

Армения получает от США и других стран консультационную помощь в рамках реформ вооруженных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики, передает «Арменпресс».

«В рамках реформирования Вооруженных сил Армении Министерство обороны Армении получало и получает консультативную поддержку со стороны США и других международных партнеров, которая может носить краткосрочный или долгосрочный характер», — сообщил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что США решили помочь Армении «отказаться» от России. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что значительная часть армян хочет дистанцироваться от россиян из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

До этого Армения обратилась к США за советом по Азербайджану. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился со старшим советником США по вопросам Кавказских переговоров Луи Боно.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      В российском городе переработали десятки тонн старых шин

      ВС России взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в ДНР

      Россиянам раскрыли способ спастись от мошенников при сдаче квартиры в аренду

      Пленный солдат ВСУ рассказал о 30 случаях дезертирства

      В российском городе две женщины с ножом расправились с мужчиной и скинули его со стены

      Захарова предупредила о фейке с Байденом и невидимым Навальным

      Раскрыт единственный способ предотвратить климатический кризис

      53-летняя ведущая снялась в откровенном наряде на яхте

      Дженнифер Лопес и Бен Аффлек окончательно подготовили документы на развод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше