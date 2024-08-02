Число погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле увеличилось

МЧС: число погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле увеличилось до трех

Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле еще одного погибшего. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что число погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле увеличилось до трех.« Поисково-спасательные работы продолжаются», — подчеркивается в публикации.

Ранее в оперативных службах допускали, что под завалами могут находиться три человека. Работы на месте обрушения будут вестись всю ночь. По информации источника, пострадали 13 человек, среди них — семеро детей.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице Нижнего Тагила прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения.