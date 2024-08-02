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07:31, 2 августа 2024Из жизни

Девушка уличила бойфренда в измене и жестоко отомстила его любовнице

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Жительница ЮАР с родственниками раздела и прогнала по улице любовницу своего возлюбленного. Об этом сообщает местное издание Head Topics.

21-летняя Мапасека Джулия Хача предстала перед магистратским судом города Хейлброн, провинция Фри-Стейт, во вторник, 30 июля. Ее обвинили в нападении на девушку, которую она считала любовницей своего бойфренда.

Как было заявлено во время заседания, Хача подстерегла пострадавшую у дома возлюбленного, которого уличила в измене, и вступила в ней в конфликт. Вскоре она позвала на подмогу родственников и жестоко отомстила сопернице. Вместе они сорвали с одежду с девушки на глазах у прохожих. При этом экзекуция снималась на камеру мобильного телефона, а позже видео попало в сеть.

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В данный момент Хача находится под арестом, а в полиции заявили, что «ожидают новых задержаний по мере расследования дела». В частности, это связано с тем, что видео преступления продолжает расходиться по сети. Публичная демонстрация подобных роликов является незаконной в ЮАР, а лица, распространяющие их, нарушают закон о преступлениях сексуального характера.

Ранее в США женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, застала мужа с любовницей на пляже. Американка сняла пару на видео.

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      Никита Савин
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