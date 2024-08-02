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18:55, 2 августа 2024Силовые структуры

Гендиректора российской строительной фирмы осудили на пять лет условно за хищение

В Петербурге 5 лет условно дали гендиректору «Петростроя» за хищение 359 млн

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Московский районный суд приговорил генерального директора компании ООО «Петрострой» Дмитрия Ипатова, похитившего у дольщиков жилищного комплекса (ЖК) «Лампо» более 359 миллионов рублей, к пяти годам лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ипатов обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») и по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Суд назначил ему наказание с испытательным сроком в три года. Кроме того, на рассмотрении находится еще одно уголовное дело против фигуранта.

По данным следствия, обвинение полагало, что владеющий 34 процентами долей в уставном капитале строительной компании ООО «Петрострой» Ипатов решил похитить деньги с помощью привлечения в строительство многоквартирного жилого дома дольщиков. В период с 22 июня 2018 года по 16 июня 2021 года Ипатов получал деньги как руководитель компании-застройщика ЖК «Лампо». Отмечается, что предоставлять квартиры пострадавшим по окончании строительства он не собирался. Общая сумма хищения по 183 эпизодам составил 359 миллионов 548 тысяч 895 рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан миллиардер Дмитрий Астафьев по делу о растрате

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      Анна Габай
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