Глава одного российского региона предложил улучшать демографию за счет мигрантов

Глава Волгоградской области предложил улучшать демографию за счет мигрантов

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил улучшать демографические показатели за счет мигрантов. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

По мнению губернатора, проблему рождаемости нельзя решить только финансовым мотивированием населения. Он также отметил, что основу населения Волгоградской области сейчас составляют потомки тех, кто приехал восстанавливать регион после Великой Отечественной войны.

В связи с ухудшившимися за последние годы показателями рождаемости Бочаров предложил улучшать условия для притока новых жителей. При этом переселенцы должны, в частности, уважать местную историю и культуру. Из этого издание делает вывод, что речь идет об иностранных мигрантах. «Надо подумать, как протянуть руку поддержки высококлассным специалистами (...), которые бы могли применить свой опыт и знания на нашей земле», — сказал губернатор.

В 2024-м году российские власти решили ужесточить законодательство в отношении мигрантов. Так, 2 августа Совфед одобрил закон о прекращении гражданства за отказ от постановки на воинский учет. Предложения по совершенствованию миграционных правил, условии получения российского гражданства высказали также председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Следственного комитета и другие политики и чиновники.