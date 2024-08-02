Кендалл Дженнер раскрыла правду о работе моделью

Модель Кендалл Дженнер призналась, что из-за работы чувствует себя одинокой

Американская телезвезда и фотомодель Кендалл Дженнер в рамках подкаста Anything Goes раскрыла правду о работе моделью.

В разговоре с блогершей Эммой Чемберлен 28-летняя знаменитость рассказала, что данная индустрия заставляет ее чувствовать себя одинокой. «У меня были по-настоящему темные ночи, когда я оказывалась в разных городах и просто истерично плакала, потому что я отсутствовала дома три месяца и все это время была практически одна», — призналась она.

После таких моментов, по словам Дженнер, она спрашивала себя, нужна ли ей эта работа. «Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что у меня был самый трудный путь. Но у меня также были личные проблемы, будь то переработка или невозможность получить желаемый проект», — объяснила манекенщица.

В сентябре прошлого года российская модель Полина Яцук раскрыла жестокую правду о своей профессии. Тогда манекенщица рассказала, что на протяжении все своей карьеры регулярно сталкивалась с осуждением со стороны представителей агентства по поводу фигуры и веса.

