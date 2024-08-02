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16:32, 2 августа 2024Бывший СССР

Командующий ВСУ рассказал о преимуществе ВС России над украинской армией

Командующий ВСУ Гнатов: ВС России обладает инициативой и численным преимуществом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска обладают серьезным численным превосходством над Вооруженными силами Украины (ВСУ) и забрали инициативу на фронте. О преимуществе армии России рассказал в интервью для издания «Главком» командующий Объединенными силами ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Андрей Гнатов.

«Противник преобладает, и для того чтобы проводить наступательные действия, пытается создать преимущество на некоторых участках фронта в 8-10 раз. И пока что имеет инициативу», — заявил военный.

Он отметил, что в условиях российского наступления ВСУ не могут не нести высокие потери.

Ранее преимущество России в оснащении признал главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. По его словам, российские войска имеют значительное превосходство над ВСУ в военной технике, артиллерии и снабжении.

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      Глеб Палехов
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