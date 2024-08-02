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06:11, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли участь полученных F-16

Генерал ВСУ Кривонос заявил о готовности России уничтожить переданные Киеву F-16

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом он высказался в эфире «Фабрики новин», опубликованном на YouTube.

«Россияне достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов», — отметил он.

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Военный допустил, что в ближайшие дни российские солдаты могут нанести удары ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре Украины, в том числе — по аэродромной сети. Он также призвал не ожидать серьезных изменений в ситуации на фронте после появления американских истребителей.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили от стран Запада первую партию истребителей F-16 Fighting Falcon производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Украинские военнослужащие ВСУ уже совершили первые боевые вылеты на F-16 Fighting Falcon.

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      Марина Совина
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