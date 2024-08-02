Объедавший российских пчеловодов медведь переключился на кормушку кабанов

Медведь в Вологодской области переключился с пасеки на кормушку для кабанов

В Вологодской области медведь, разорявший пасеки местных пчеловодов, переключился на кормушку для кабанов. Об этом сообщает Cher-poisk.ru.

Инцидент произошел недалеко от деревни Харитоново. Медведь попал в объектив камеры егерей во время плановой проверки кормушек перед охотничьим сезоном.

Как сообщает издание, недавно медведь объедал местных пчеловодов в Харитоново и оставлял за собой разрушенные ульи. Один из владельцев пасеки создал шумовой барьер, чтобы отпугнуть дикого зверя: он спрятал в канистру радиоприемник, и это сработало.

После пасеки медведь отправился на поиски еды и набрел на кормушки для кабанов, где полакомился зерном.

Ранее сообщалось, что в Башкирии медведь напугал туристов и украл дыню. Животное зашло в музейно-экскурсионный комплекс со стороны реки Белой и прошло мимо «Зеленого дома», где живут экскурсоводы. Заметив его, сотрудники обратились к госинспектору, который находился на дежурстве.