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16:59, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Обращение командующего ВДВ об отставке из-за «тупика» на фронте оказалось дипфейком

Обращение командующего ВДВ об отставке оказалось сгенерировано ИИ
Михаил Теплинский

Михаил Теплинский. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

На странице одного из пользователей «ВКонтакте» появилось видео с обращением командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского, в ходе которого, мужчина, похожий на военачальника, заявляет, что «мы зашли в тупик» и объявляет о подаче рапорта об отставке с должности. Однако видео оказалось сгенерировано искусственным интеллектом.

В настоящее время видео удалено из социальной сети, а страница автора заблокирована за нарушение правил пользования сервисом.

На представленном видео, в частности, был замечен логотип рязанского телеканала ТКР. Представители СМИ опровергли, что этот ролик выходил в эфире.

«На ТКР не было программы с участием российского военачальника. Логотип ТКР использован без согласия телекомпании неизвестными людьми», — говорится в сообщении, опубликованное на странице телеканала во «ВКонтакте».

Кроме того, согласно результатам системы «Зефир» (система мониторинга АНО «Диалог Регионы», предназначенная для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения), заявление произносимое человеком в кадре — не настоящее, а сгенерированное, или дипфейк.

Во время анализа видеоролика было выявлено использование искусственного интеллекта для создания фейка с помощью технологии синтеза и подмены голоса, а затем для приведения движения мимики и губ на исходном ролике в соответствие с новым фейковым текстом. За основу использовалось видео 2022 года.

Настоящее обращение Теплинского размещено в Telegram-канале Минобороны России. На нем военачальник поздравляет с Днем ВДВ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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