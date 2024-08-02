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11:11, 2 августа 2024Бывший СССР

Подполье заявило о перевозке бойцов ВСУ в составе поезда с зерном

Подпольщик Лебедев заявил о перевозке бойцов ВСУ в составе поезда с зерном

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и технику перевозят в составе грузового поезда с зерном в городе Фастов Киевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, состав прибыл из западной части страны. Лебедев отметил, что он мог стоять на станции несколько часов, потому что личный состав ВСУ неорганизованно ходит по окрестным магазинам и на вокзале.

Координатор подполья уточнил, что в Фастове хорошо развита логистическая структура. Как он объяснил, в городе пересекаются крупные железнодорожные линии и автомобильные трассы.

Ранее Лебедев проинформировал, что в Николаеве был поражен аэродром, где украинские пилоты тренировались с иностранными инструкторами. Удар был нанесен по ближайшему пригороду, он был очень мощный, отмечал он.

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