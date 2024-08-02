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07:34, 2 августа 2024Россия

Крупный пожар на нефтебазе в российском регионе потушили

Возгорание на Омском нефтезаводе потушили, он продолжает работать штатно
СюжетПожар в Омске

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Омске потушили, он продолжает работать штатно. Об этом сообщила пресс-служба завода, передает РИА Новости.

«Возгорание вспомогательного помещения на Омском НПЗ ликвидировано. Автоматической системой пожарной безопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной», — сообщили там.

Никто, по предварительным данным, не пострадал. Возгорание удалось оперативно локализовать благодаря средствам автоматизированного пожаротушения. Его площадь, по данным источника агентства, составила 300 квадратных метров.

Пожар на территории НПЗ в Омской области начался вечером в четверг, 1 августа. Возгорание началось на установке АВТ-10.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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