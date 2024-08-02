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02:01, 2 августа 2024Забота о себе

Раскрыты главные причины страха отношений

Психолог Довженко заявила, что страх отношений зачастую зарождается в детстве

Фото: freepik

Страх отношений, как и многие другие страхи, зачастую возникает в детстве, заявила психолог, специализирующийся на коррекции тревожно-фобических расстройств, Лариса Довженко. Некоторые другие причины появления этой проблемы она раскрыла «Ленте.ру».

Одним из главных факторов, приводящих к появлению страха близости, Довженко назвала отстраненность родителей, особенно матери. Она объяснила, что в таких семьях ребенок недополучает любви и заботы, ему сложно понять свои чувства и эмоции. Как следствие, когда он вырастает, то не владеет навыком любви и не может планировать или строить теплые отношения.

При этом спровоцировать страх отношений могут и излишне эмоциональные родители, отметила эксперт. По ее словам, если ребенок постоянно наблюдает, как взрослые скандалят, кричат, проявляют насилие, это наносит ему сильный травматичный опыт. При таком детстве уже в осознанном возрасте человеку сложно построить отношения, потому что он уходит в поиск иллюзорного идеала, подчеркнула Довженко.

В этом случае человек часто думает, что не заходит дальше одного-двух свиданий с потенциальным партнером, потому что не может найти подходящего. На самом же деле на него может влиять установка из детства: «Мне не нужны отношения, потому что они будут такие, как у родителей» или, наоборот, «Я докажу всем, у меня будет по-другому, не как у них»

Лариса Довженкопсихолог

В подростковом и юном возрасте причиной страха эмоционального сближения является боязнь неизвестности, когда у человека мало опыта и он не понимает, что ожидать в отношениях, подчеркнула психолог. «Под влиянием интернета и красивых, максимально успешных историй или, наоборот, максимально неуспешных, болезненных историй любви первые отношения могут строиться сложно», — рассказала она.

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При этом, по словам Довженко, страх перед отношениями может развиться и во взрослом возрасте. Происходит это из-за боязни стать слабым, уязвимым или вновь почувствовать себя отвергнутым после тяжелого разрыва. Также провоцирующим проблему фактором может стать синдром отличника. Психолог посоветовала принять факт, что человек неидеален и что нормально ошибаться, в том числе и в выборе партнера.

Еще одной причиной страха отношений она назвала боязнь перемен. По ее словам, чем старше становятся люди, тем больше они не хотят терять свою свободу.

Мы привыкаем к определенному распорядку, к определенной еде, режиму дня, а появление другого человека неизбежно будет вносить в него изменения. В таком случае его ценность должна быть очень большой, чтобы человек мог пойти на это и начать подстраивать свою уже давно устоявшуюся жизнь под кого-то другого

Лариса Довженкопсихолог

Ранее женщина, которая решила попробовать вместе с супругом открытые отношения, рассказала, что в итоге стремление разнообразить интимную жизнь привело к тому, что они с мужем перестали заниматься сексом. Она заявила, что из-за отсутствия близости с мужем она стала влюбляться в своего друга для интимных встреч.

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      Наталья Обрядина
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