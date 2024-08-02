«Роскосмос» опроверг увольнение космонавта Крикалева

«Роскосмос» опроверг увольнение космонавта Сергея Крикалева

Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился работы. В публикации это связали с сокращением должностей исполнительных директоров в госкорпорации. Эту информацию опровергли в «Роскосмосе».

«Сергей Крикалев продолжает работать в госкорпорации "Роскосмос". Сейчас он находится в отпуске», — заявили в пресс-службе госкорпорации, сообщил ТАСС.

Единственным изданием, написавшим об увольнении Крикалева, был «Московский комсомолец». Сейчас эта публикация удалена. Еще три СМИ опубликовали новости с комментарием «Роскосмоса» на эту тему. Комментарий госкорпорации привели ТАСС, РИА Новости и «Ридус».

Новость не получила широкое распространение в социальных сетях. Во «ВКонтакте» не удалось найти публикации на тему работы Крикалева в «Роскосмосе». В Telegram есть единичные публикации в профильных каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».