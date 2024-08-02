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09:03, 2 августа 2024Путешествия

Россиянка побывала в Египте и узнала о самой ненавистной нации для местных жителей

Фото: Bahaa Mourad / Unsplash

Российская туристка побывала в Египте и узнала о самой ненавистной нации для местных жителей. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам жительницы Москвы Зарины, египтяне признались, что не очень хорошо относятся к англичанам, поскольку те поддерживают Израиль в противостоянии с Палестиной.

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«На отдыхе мы застали чемпионат Европы по футболу, и весь персонал просто мечтал, чтобы Испания обыграла Англию, хотя жителей последней в гостинице было немало», — пояснила она.

Девушка отметила, что к россиянам местные относятся доброжелательно и приветливо. При этом русский язык понимает очень небольшое количество сотрудников гостиницы.

«Но когда мой муж поприветствовал египтян фразой "салам алейкум" и сообщил, что он мусульманин, относиться к нам стали с еще большим уважением», — добавила туристка.

Ранее другая российская туристка отправилась в Египет и описала отдых фразой «были вечно голодные и похудели». По ее словам, завтраки в гостинице были скудные. Девушка также заявила, что в плане питания отель стал худшим из всех, где она когда-либо была.

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