Российский сенатор заявил об уходе из Совфеда

Сенатор Исаков заявил, что уходит из Совфеда

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры Эдуард Исаков заявил, что уходит из Совфеда. Об этом политик сообщил в беседе с ТАСС.

Исаков объяснил, что полномочиями сенатора его наделила губернатор ХМАО Наталья Комарова, возглавлявшая регион с 2010 года по 2024 год. «Сейчас Югрой руководит временно исполняющей обязанности Руслан Николаевич Кухарук. Руслан Николаевич в случае избрания предложил место в Совете Федерации Наталье Владимировне Комаровой», — сказал он.

Политик добавил, что продолжит занимать пост сенатора до 8 сентября, когда депутаты заксобрания региона изберут нового губернатора.

При этом новую работу сенатор пока не искал. По словам Исакова, у него еще есть незаконченные дела. Однако он заверил, что на новом месте продолжит помогать бойцам специальной военной операции, а в августе планирует посетить зону боевых действий.

Ранее в Совете Федерации задержали сенатора Дмитрия Савельева, с которого сняли неприкосновенность в связи с его возможной причастностью к организации убийства. Следствие считает, что политик нанял киллера для расправы со своим бизнес-партнером в тюрьме.