Совфед одобрил новый закон о передаче данных о россиянах в военкоматы

Совфед одобрил закон о передаче данных о военнообязанных сотрудниках

Совет Федерации одобрил новый закон о передаче данных от работодателя о военнообязанных россиянах в военкоматы через реестр воинского учета, сообщает ТАСС.

Если раньше работодатель должен был в течение пяти дней направлять такую информацию о сотрудниках через портал госуслуг, то новые нормы уточняют, что сведения в военкоматы могут направляться также через реестр воинского учета, в частности, это касается данных об уклонистах.

Реестр воинского учета будет формироваться военными комиссариатами на основании сведений, полученных в том числе из государственных информационных ресурсов.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, который не будет содержать сведения, составляющие государственную или охраняемую законом тайну. В декабре глава государства поручил Минобороны провести осенний призыв 2024 года с использованием этой государственной информационной системы.

Ранее Совет Федерации также одобрил новый закон о прекращении гражданства мигрантов за неисполнение постановки на воинский учет.

