США решили отправить больше военных самолетов для помощи Израилю

NYT: США отправят на Ближний Восток больше самолетов для помощи Израилю

США отправят на Ближний Восток больше военных самолетов для помощи Израилю в защите от Ирана. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

По словам американского военного чиновника, силы США на Ближнем Востоке принимают «необходимые меры» для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых им группировок.

Отмечается, что окончательное количество отправляемых самолетов все еще обсуждается, как и окончательное одобрение от старших должностных лиц, включая министра обороны страны Ллойда Остина.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого пообещал помощь израильскому государству со стороны Вашингтона в вопросе защиты от Ирана.