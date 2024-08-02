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07:30, 2 августа 2024Интернет и СМИ

В Google прокомментировали неполадки в работе YouTube в России

Google: неполадки в работе YouTube в РФ не связаны с техническими проблемами

Фото: Unsplash.com

В Google прокомментировали неполадки в работе YouTube в России, с которыми пользователи столкнулись 1 августа. Там заявили, что они не связаны с техническими проблемами на стороне компании, передает «Коммерсантъ».

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — сообщили представители Google.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение о замедлении работы сервиса YouTube на территории России. Речь идет о снижении скорости загрузки видео до 70 процентов.

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