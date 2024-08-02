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17:33, 2 августа 2024Силовые структуры

В Кремле заявили о сотрудниках ГРУ и «Альфы» среди вернувшихся при обмене заключенных

В Россию в ходе обмена заключенными вернулись сотрудники ГРУ и группы «Альфа»
Начало событий в новости ФСБ сообщила о возвращении детей вместе с обменянными россиянами

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Россию после обмена заключенными вернулись сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) и группа «Альфа». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков прокомментировал журналистам состоявшийся 1 августа обмен заключенными между западными странами и Россией. Он сказал, что вернувшийся Вадим Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ). Он служил в «Альфе» вместе с несколькими сотрудниками охраны президента.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал, что в числе вернувшихся россиян был и сотрудник ГРУ. По его словам, американцы пытались воздействовать на него через его отца. Состоялся телефонный звонок. «Во время телефонного звонка отец вопреки тому, что от него ожидали, сказал сыну, что тот все правильно делает», — заявил Песков.

Также он сказал, что Анна и Артем Дульцевы были разведчиками-нелегалами. Он отметил, что дети пары узнали о том, что они русские, только когда самолет вылетел из Анкары.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента подчеркнул, что детали переговоров не могут быть публичными.

Один из самых крупных за последние годы обменов заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран, состоялся 1 августа в аэропорту Анкары (Турция). Среди обменянных — журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).

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      Анна Габай
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